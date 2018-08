Langenfeld: Exhibitionist mit Rad belästigt junge Reiterinnen

LANGENFELD Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der sich in den vergangenen Tagen im Wiescheider Bereich Ossenbruch mehrfach vor jungen Reiterinnen entblößt hat. Er soll mit einem Fahrrad unterwegs sein.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, geschah dies erstmals vergangene Woche am Mittwochmorgen und am Freitagmorgen und zuletzt am Dienstag. Jeweils zwischen 10 und 11.30 Uhr soll er sich den zwischen 16 und 19 Jahre alten Reiterinnen in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben.