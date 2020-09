Exhibitionist : Exhibitionist belästigt Frau

die Polizei in Langnfeld fahndet nach einem Exhibitionisten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Nachdem Vorfall fahndet die Polizei jetzt in Langenfeld-Richrath und Umgebung nach dem Täter. Sie hofft auf Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder gar kennen.

(og) Eine 28 Jahre alte Frau ist am Dienstag an einer Bushaltestelle in Langenfeld-Richrath von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei ermittelt zurzeit und bittet bei der Suche nach dem Täter um Hinweise.