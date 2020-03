1636 gaben Stimmen ab : Evangelische Gemeinde stellt die neuen Presbyter vor

Langenfeld Sehr zufrieden mit der Beteiligung an der Presbyteriumswahl ist die evangelische Kirchengemeinde.

Das Wahlverfahren dauerte etwa ein halbes Jahr. In vielen anderen Kirchengemeinden wie etwa in Monheim (bis auf Baumberg) wurde die Leitung ohne Brief- oder Urnenwahl gebildet, weil es nicht mehr Kandidaten als Plätze im Presbyterium gab. Das detaillierte Wahlergebnis ist in den Schaukästen der Kirchen zu sehen. Mögliche Beschwerden gegen das Wahlverfahren sind bis 12. März an das Gemeindebüro, Hardt 23, Tel. 02173 - 92770, zu richten.