Langenfeld Europa-Wahl Europa-Angeordneter Caspary kommt zu CDU-Talk

Besucher des Outdoor-Events in der Innenstadt, zwischen Sass am Markt und Markthalle, haben die Möglichkeit, sich kurz vor der Europawahl am 9. Juni über die Europapolitik zu informieren und die Kandidaten persönlich kennenzulernen. Thomas Kirbisch, Vorsitzender der CDU Langenfeld, freut sich auf lebendige Gespräche: „Europa beginnt mit dir! Dies ist nicht nur ein Slogan, es ist Realität, denn am 9. Juni haben die Bürgerinnen und Bürger der EU die Wahl.“ Die CDU wird bei der Gelegenheit mit einem Informationsstand präsent sein.