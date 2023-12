Langenfelds Mitte Es ist wieder warm in der Markthalle

(og) In der Langenfelder Markthalle ist es wieder warm. Seit etwa zwei Wochen, so heißt es bei Besuchern. Auch die weißen Wände sind mit bunten Weihnachtsplakaten geschmückt, so dass es in der Adventszeit nicht zu kühl wirkt. Dennoch ist die Markthalle weit entfernt von ihren einstigen Besucherzahlen. Die beiden Stände (Thai-Imbiss und Fischstand) locken nur wenige in das Rund des einstigen Treffpunkts. Das kleine Angebot wirkt nicht wie ein Magnet. Auch scheint die Lüftung immer noch zu funktionieren. Als Frequenzbringer für den Handel taugt die Halle im derzeitigen Zustand nicht. Dem Vorstoß der SPD, die Stadt solle die Halle doch kaufen und ihr dann wieder zu Glanz zu verhelfen, hat die Politik in nicht-öffentlicher Sitzung eine Absage erteilt.