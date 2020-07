Supermarkt an der Weberstraße : Ertappter Ladendieb verletzt Mitarbeiter und verliert Beute

Supermarkt an der Weberstraße

Langenfeld Trotz des beherzten Eingreifens zweier Zeugen ist nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag ein Ladendieb unerkannt entkommen. Gegen 13.30 Uhr soll er Waren für 145 Euro aus einem Supermarkt an der Weberstraße haben.

Einer Mitarbeiterin war aufgefallen, wie der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann zunächst ohne einen Mund-Nasen-Schutz den Supermarkt betreten hatte. Kurze Zeit später habe er ihn mit einer Tasche voller Ware verlassen, ohne diese bezahlt zu haben. Ein Angestellter verfolgte laut Polizei den Ladendieb und versuchte, ihn festzuhalten. Der habe sich gewehrt, so dass der Verkäufer stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Der Dieb flüchtete weiter zu Fuß über die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. Ein zufällig vorbeifahrender Mann hatte die Szene beobachtet und verfolgte den Dieb gemeinsam mit dem Mitarbeiter. Letzterer hielt den Flüchtenden an einem Tankstellengelände erneut fest. Der Dieb löste sich laut Polizei aus dem Griff, indem er sich sowohl seiner Jacke als auch seines T-Shirts entledigte. Er lief in Richtung Amtsgericht davon, das Diebesgut ließ er zurück.