Erster Schultag : Erster Schultag für Marie und Jonathan

Jonathan Brandes und Marie Hagemann stehen an ihrem ersten Schultag in einem Klassenraum der Grundschule Wiescheid. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder i-Dötze hatten ihren ersten Schultag. Auch in der Grundschule Wiescheid waren die Erstklässler aufgeregt. Corona schränkte die Feier ein.

Jonathan Brandes sitzt in der ersten Reihe auf dem Schulhof der Grundschule Wiescheid. Der Sechsjährige knotet die Gummibänder seiner Maske zusammen; er ist aufgeregt, denn es ist sein erster Schultag. Der große Ranzen mit Fußballspielern darauf steht links neben ihm auf dem Boden. 26 Mädchen und Jungen werden eingeschult, sie gehören zur Froschklasse und sitzen in zwei Reihen und mit gebührendem Abstand nebeneinander. Unmittelbar vor den Kindern hängt als Absperrung ein rot-weißes Flatterband, dahinter treten nacheinander mehrere Klassen auf.

„Du gehörst zu uns, und wir gehören zu Dir. Wenn Du Freunde suchst, dann findest Du sie hier“, singen die Schüler der Klasse 4a. Jonathan guckt ein wenig kritisch. In der Reihe hinter ihm sitzt Marie Hagemann, auch sie ist sechs Jahre alt und ein wenig nervös. Die Eltern stehen hinter den Kindern, das beruhigt. Maries Mutter Tanja hält die Schultüte, auf der groß der Name Marie steht und die mit einem Einhorn und Glitzersteinen verziert ist. „Die Tüte hat eine Tante selbst genäht“, verrät Tanja Hagemann, die stolz die Feier auf dem Schulhof verfolgt.

Anmeldeverfahren In Langendfeld gibt es keine Schulbezirke. Die Eltern haben nach Angaben der Stadt jedoch einen Anspruch auf die Grundschule, die am nächsten zum Wohnort liegt.

Zahl der i-Dötze In Langenfeld sind nach Angaben des städtischen Referates Kita, Schule und Sport insgesamt 560 Mädchen und Jungen in den zehn Grundschulen in die erste Klasse gekommen. 2020 seien es 590 i-Dötze gewesen.

Nach 45 Minuten gehen die Kinder in ihre Klasse, die erste Schulstunde beginnt. Die Eltern und Verwandten warten auf dem Hof. „Ich freue mich, dass Jonathan jetzt zur Schule geht, er ist bereit dazu. Die Zeit während des Lockdowns mit allen Kindern zu Hause parallel zum Homeoffice war schon sehr anstrengend“, meint Kai Brandes. Das Thema Corona ist allgegenwärtig. Neben den Eltern dürfen nur je zwei weitere Begleitpersonen auf den Schulhof. Jonathans Opa hatte eine Hüftoperation, kann nicht so lange stehen und wartet deshalb wenige Meter entfernt im Auto. „Ja, die Situation ist schon ein bisschen komisch“, sagt der 80-jährige Günter Hummerich aus Siegen, „aber ich sehe Jonathan ja nachher. Ich war selbst 35 Jahre Lehrer, ich weiß, was da vorne passiert.“ Maries Mutter erzählt, dass sich die Sechsjährige am Tag ihrer Einschulung ein Essen wünschen durfte. Also gibt es später selbstgemachte Burger vom Grill. „Sie sagt, dass sei ihr liebstes ungesundes Essen“, sagt Tanja Hagemann lachend.