Genießen in Langenfeld Erste Raucher-Lounge begeistert Zigarren-Freunde

Die Szenerie bei MS Zigarren in Langenfeld lässt ein wenig Erinnerungen an den US-Kultfilm „Smoke“ wach werden. Die Geschichte von Paul Auster, die Regisseur Wayne Wang filmisch realisiert hat, beleuchtet den Mikrokosmos eines New Yorker Tabakladens samt seiner schrägen Anhängerschaft des blauen Dunstes. Die Leidenschaft für Tabak und seine Möglichkeiten, diesen in – je nach Nase – mehr oder weniger wohlriechenden Rauch zu verwandeln, beseelt auch Michael Sommerfeld seit Jahrzehnten. In seinem früheren Kiosk an der Hauptstraße 116 versorgte er sachkundig Liebhaber des Tabak-Kults mit allem Notwendigen, Zigarren, Pfeifen und -tabaksorten, Zigaretten sowie verschiedene Accessoires wie Zippo-Feuerzeuge oder Zigarrenabschneider. Sein Fachhandel galt seit jeher als Paradies für Raucher und Raucherinnen, gleich ob Tabakrauch oder elektronisch erzeugter Dampf inhaliert oder Pfeife oder Zigarre gepafft wird.