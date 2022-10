Wochenmarkt Langenfeld : Erntezeit: Händler verteilen Taschen

Freuen sich auf das Erntedankfest (v.l.): Nicole Hahn , Alice Nowicki, Marina Müller und Nadine Reuter. Foto: Stefan Pollmanns

Langenfeld Beim Gewinnspiel können Marktkunden eine Schubkarre voller Lebensmittel ergattern. Außerdem bietet der Markt einen Mittagstisch.

(og) Die Langenfelder Markthändler feiern am Freitag, 21. Oktober, von 8 bis 16 Uhr ein Erntedankfest auf dem Wochenmarkt. An diesem Tag dreht sich alles um Ernte, Kürbisse und frische Waren. Herbstliche Dekorationen, so kündigt Stadtsprecher Stefean Pollmanns an, verwandeln de Markt in einen Augenschmaus.

Auf dem Langenfelder Markt gibt es neben den versierten Fachhändlern auch Eigenerzeuger, die ihre Pflanzen, Obst und Gemüse selber anbauen und eine ganze besondere Bindung zu ihren Produkten haben. Auch Bauernhöfe mit eigener Geflügel- und Eierproduktion sind auf dem Markt vertreten. Gute Gründe also, ein Erntedankfest auszurichten. Aber auch die Händler, die mit ihren Produkten die heimische Palette um exotische Früchte und Gemüse erweitern, können ihre Kunden hervorragend beraten und so manchen Tipp zur Zubereitung weitergeben.

Besucher des Wochenmarktes können gewinnen: Aufgrund des großen Erfolges der Aktion in der Vergangenheit verlosen die Händler wieder drei „Marktschubkarren“. Teilnahmekarten gibt es am Aktionsstand. Die drei Gewinner bekommen eine Schubkarre geliehen und dürfen damit über den Markt laufen, um die von den Beschickern bereitgestellte Warenproben einzusammeln. Alle Waren, die binnen 20 Minuten eingesammelt werden, dürfen die Gewinner behalten. Gewinnen können nur die bei der Ziehung um 12 Uhr anwesende Teilnehmer. Am kommenden Freitag bleiben Langenfelds Küchen kalt. Angeboten werden unter anderem Backfisch, Brathähnchen, Braten, frische Eintöpfe oder Currywurst – und wenn der Geschmack gar nicht getroffen wird: Rund um Marktplatz, in der Markthalle und der Fußgängerzone locken die Angebote der Langenfelder Gastronomiebetriebe.