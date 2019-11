Langenfeld Unfall : Wieder Unfall in der Abfahrt

Langenfeld Bereits vor gut vier Wochen war ein Fahrer in dieser Kurve zu Tode gekommen.

(og) Erneut ist es zu einem schweren Unfall in der Autobahnabfahrt Richrath von der A 59 Richtung Leverkusen gekommen. Ein 36-Jähriger aus Neuss ist dort in der Nacht zu Montag gegen 0.48 Uhr mit seinem Fahrzeug (Toyota Corolla) von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Bei dem Aufprall wurde er verletzt und musste zur Überwachung im Krankenhaus bleiben, so die Autobahnpolizei nach ersten Ermittlungen. Vermutliche Unfallursache sei unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Die Feuerwehr Düsseldorf ist zur A59, Fahrtrichtung Leverkusen, alarmiert worden und sperrte die Unfallstelle Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und vom Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.