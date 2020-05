22-Jähriger festgenommen : Von wegen taubstumm: Polizei fasst weiteren Trickbetrüger

Langenfeld/Monheim Erneut hat die Polizei einen Trickbetrüger festgenommen, der sich auf einem Supermarkt-Parkplatz als Taubstummer ausgegeben hatte und mit einem Zettel von Kunden Geldspenden ergaunern wollte. Wie berichtet, war mit dieser Masche erst am Montag ein aus Osteuropa stammendes Quartett in Monheim von der Polizei erwischt worden.

Am Mittwoch war ein 22 Jahre alter Trickbetrüger laut Polizeibericht mit einem Klemmbrett auf dem Parkplatz des Ladenzentrums am Hugo-Zade-Weg unterwegs. Gegen 13.40 Uhr informierte ein 50-jähriger Langenfelder die Polizei, dass der angeblich Taubstumme ihn mit einem Zettel um Spende für Gehörlose gebeten habe. Als er die Polizei anrief, sei der 22-Jährige zunächst geflüchtet, von den Polizisten aber gefasst worden. Er soll weder gehörlos noch stumm sein – und wegen diverser Betrugsdelikte aktenkundig. Die Polizei geht davon aus, dass er zu der in Monheim aufgeflogenen Betrügerbande aus Osteuropa gehört.