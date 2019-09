Lokale Kultur : Von der „Hexenküche“ in die Wasserburg

Erika M. Riemer-Sartory vor einem ihrer Werke. Insgesamt 24 werden in der Ausstellung „Vom Wesen der Farbe“ gezeigt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erika M. Riemer-Sartory, die jetzt in Haus Graven ausstellt, schmunzelt über eine treffende Bezeichnung für ihr Atelier.

Der rote Salon der Wasserburg Haus Graven ist eindrucksvoll. Die starke Wandfarbe, die hohen Decken, die kleinen Fenster und die Steinmauern bieten für die hier ausgestellten Kunstwerke eine einmalige Atmosphäre. Die aktuellen Kunstwerke in diesem Raum dominieren in den Farben Rot und Grün, zwei Komplementärkontraste, wie Monika Kißling, die erste Vorsitzende des Kunsthauses Mettmann, in ihrer Laudation erläutert. Einer Lobrede auf Erika M. Riemer-Sartory zu Eröffnung von deren Ausstellung. „Vom Wesen der Farbe“ heißt die Schau, die bis zum 24. November zu sehen ist.

Grün und Rot also – doch gerade vor der Farbe Rot hatte Riemer-Sartory lange Respekt. So sehr, dass sie es vermied, mit ihr zu arbeiten. „Es gab jedoch ein Schlüsselerlebnis: Als der Schwiegervater meines Bruders, ein Kunstsammler und Vorstand in einer Kirchengemeinde, ein rotes Bild über dem Altar positionierte. Das hat mich einfach umgehauen“, beschreibt die Künstlerin ihre heutige Begeisterung für Rot.

Info Geöffnet samstags, sonn- und feiertags Was „Vom Wesen der Farbe“ Ausstellung mit 24 Gemälden und Skulpturen von Erika M. Riemer-Sartory Wo Wasserburg Haus Gaven, Langenfeld. Adresse: Haus Graven 1. Parkplatz am Graf-von-Mirbach-Weg 15 (über Haus-Gravener-Straße; von dort etwa zehn Minuten Fußweg). Wann Bis zum 24. November samstags, sonn- und feiertags, 14 bis 17 Uhr; Eintritt frei. Was noch Mehr im Internet unter www.haus-graven.de und unter www.riemer-sartory.de. Auf Haus Graven gibt es auch ein Burgcafé.

In den drei Räumen der Schau – neben dem Roten Salon sind auch das Treppenhaus mit Empore und das Turmzimmer Teil der Ausstellungsfläche – befinden sich 24 Kunstwerke. Sie reichen von Gemälden, die den Bereich der abstrakten Kunst bedienen, bis hin zu Skulpturen, die gegenständlich sind. „Die Bilder, die man in der Ausstellung betrachten kann, sind keine klassischen Tafelbilder, die mit Pinsel und Farbe entstehen. Sie erzählen auch keinen Geschichten, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf die Farbe und ihren Ausdruck an sich“, erläutert Vernissage-Rednerin Kießling.

Die Bilder sind mit Pigmenten gemalt und entstehen prozesshaft, Schicht für Schicht. Je nach Betrachtungspunkt entsteht durch die unterschiedlich strukturierte Oberfläche auf den Gemälden ein anderer Eindruck. „Zur Inspiration gehe ich auch viel in die Natur“, erläutert Künstlerin Riemer-Sartory ihr Vorgehen. Die Arbeit mit den Pigmenten macht die Bilder sehr ausdrucksvoll und die Aussage der Künstlerin, dass Farbe in die Seele dringt, für den Betrachter erfahrbar. Zugleich ist die Arbeit mit der Rohfarbe ein besonders gehütetes Geheimnis der Künstlerin. „Ich habe sehr lang ausprobiert, damit die Pigmente auf den Bildern halten. Und es ist mir sehr oft nicht gelungen. Aber irgendwann hat es dann funktioniert. Mein Atelier wurde auch schon mal als Hexenküche betitelt“, erzählt Riemer-Sartory schmunzelnd.