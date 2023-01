Mietspiegel für Langenfeld Stadt verschickt Fragebögen an Vermieter

(cebu) In diesen Tagen erhalten rund 2500 zufällig ausgewählte Vermieter von Wohnungen in Langenfeld Post von der Stadtverwaltung, mit der Bitte um Mitwirkung an der Neuerstellung des Langenfelder Mietspiegels. Ziel der Befragung ist eine repräsentative Datengrundlage für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels.