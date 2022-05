RKV-Erdbeerfest in Richrath : Erdbeerfest sichert nächste Karnevals-Session

Christina Weeger und Karsten Gillmann präsentieren vorab schon mal ihre besten Erdbeeren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erdbeeren in allen und flüssigen Formen – von Bowle bis zum Erdbeerkuchen wird es am zweiten Juni-Wochenende am Weeger-Hof geben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es wieder ein Erdbeerfest.

Von Martin Mönikes

„Endlich wieder RKV-Erdbeerfest“, die Erleichterung ist weit über den Ortsteil Richrath hinaus zu spüren. Corona machte zwei Jahre nicht nur das zum festen Bestandteil der Langenfelder Feste gehörende Treffen auf dem Weeger-Hof unmöglich, sondern belastete die wirtschaftliche Situation des Vereins und damit wichtige Bausteine des lokalen, närrischen Brauchtums. „Unsere tollen Sitzungen in der Schützenhalle und unsere Zugteilnehmer profitieren natürlich auch von den beim Fest erwirtschafteten Einnahmen. Dies lässt sich nur stemmen mit der Unterstützung von rund 80 Mitgliedern und weiteren Helfern beim Erdbeerfest“, macht RKV-Präsident Oliver Dahlhaus klar.

Im Vorjahr gab es eine corona-konforme Variante auf der Wiese an der Schützenhalle. Halle und Wiese wurden dankenswerterweise durch die Richrather St. Sebastianus Schützenbruderschaft zur Verfügung gestellt. Über den Tag verteilt, wurden rund 200 Personen mit fast 600 Stücken Erdbeerkuchen verköstigt. Anlässlich des 44-jährigen RKV-Bestehens übernimmt die Bruderschaft in diesem Jahr an beiden Tagen den Ausschank in einem der Getränkestände. „Mit dieser Zusammenarbeit der in Richrath verwurzelten Vereine pflegen wir Brauchtum und Dorfgemeinschaft“, betont der zweite Vorsitzende Markus Westerfeld.

Info Nur wenige Parkplätze für Autos Termin 11. und 12. Juni 2022, Hofanlage Weeger, Langenfeld-Richrath, Rietherbach; Zeiten Samstag 14 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Parken Vor Ort sind nur wenige Parkplätze vorhanden. Es empfiehlt sich, mit dem Rad oder zu Fuß zu kommen. ÖPNV: Linie 785, Haltstelle Zollhaus

Die Besucher erwarten am zweiten Juni-Wochenende Erdbeeren in allen festen und flüssigen Formen, natürlich auch die Lambada-Bowle nach einem RKV-Geheimrezept. Selbstverständlich sind wieder alle bewährten Lieferanten an Bord: Erdbeeren vom Weeger-Hof, der Kuchenboden aus der Konditorei Sticherling und Getränke-Römer. Die häusliche Küche kann kalt bleiben. Der Grill ist vorbereitet, Getränke aller Art, Kinderkarussell, Kinderschminken, Malen mit den Rheinsternchen und Kinderdisco sind geplant. Auf der Bühne werden Samstagabend Fozzy Bear und Sonntagnachmittag DeJaVu´ auftreten.

Prominente Besucher werden erwartet, „das Langenfelder Prinzenpaar 2021 bis 2023“ wird ebenso wie lokale Politiker an der Kuchentheke helfen. Der Malteser Hilfsdienst und die Verkehrskadetten sind im Einsatz. Ein privater Sicherheitsdienst wird in kritischen Zeiten den Zugang zum Hof kontrollieren.