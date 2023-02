Hilfe für Obdachlose in Langenfeld Neues Konzept für Obdachlosenhilfe

Die Stadt stellt ihre Hilfen für obdachlose Menschen neu auf. Der Ausschuss für Soziales und Ordnung beschloss in seiner Sitzung am Mittwochabend, die Obdachlosenunterkunft in der Bahnstraße in absehbarer Zeit aufzugeben. Bereits im letzten Jahr hatte der Ausschuss eine mögliche Sanierung dieser Unterkunft prüfen lassen – mit dem Ergebnis, dass dies zum einen mindestens eine Million Euro kosten und zum anderen die Konflikte mit der Nachbarschaft nicht beheben würde.