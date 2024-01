Studiobühne Langenfeld Ensemble liest Loriot in der Bibliothek

Die Langenfelder Kabarettgruppe erinnert jetzt am Donnerstag, 11. Januar, um 20 Uhr an den Meister, in dem sie auf dieser roten Plüschcouch seine beliebtesten Sketche präsentiert. Loriot hat die Verkettung von Missverständnissen und das „Aneinander-Vorbeireden“ im Beziehungsalltag zur Kunstform erhoben. Wie man es aus der Debatte über die gefühlte Kochzeit eines Vier-Minuten-Frühstückeis kennt. Oder bei der Frage, ob man einfach nur sitzen darf ohne etwas zu machen. Oder beim Streit, wer nun auf wen wartet, bevor man endlich zur Essenseinladung aufbricht.