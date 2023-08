Garagendiebstahl in Langenfeld Täter stehlen Enduro aus Garage

(og) Ein Motorrad der Marke Enduro haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 29. August, aus einer Privatgarage in Langenfeld gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Laut Bericht soll der Besitzer des Motorrads (26) gegen 1.20 Uhr von verdächtigen Geräuschen, die aus seiner Garage an der Verbindungsstraße kamen, geweckt worden sein. Als er nachschaute, sah er einen Mann, der sein Motorrad aus der Garage schob. Der 26-Jährige verfolgte den Motorraddieb mit seinem Pkw, der mit der gestohlenen KTM 500 EXC-F über die Ohligser Straße in Richtung Solingen wegfuhr. Unmittelbar vor der Ortsgrenze wendete der Fahrer und floh mit überhöhter Geschwindigkeit – begleitet von einem weißen Fiat Punto mit niederländischen Kennzeichen in Richtung Langenfeld, was auf Bandenkriminalität hinweist. Beide Fahrzeuge bogen anschließend in Höhe eines Landhotels an der Ohligser Straße in einen Waldweg ein und entkamen. Der 26-Jährige alarmierte die Polizei. Die Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der Langenfelder gab an, seine fast zwei Jahre alte, weiße KTM mit schwarz-orangefarbenen Applikationen zuvor im Internet zum Verkauf angeboten zu haben. Der Anschaffungswert habe 12.000 Euro betragen. Die Enduro mit dem Kennzeichen ME-DM 49 wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter Telefon 02173 288 6310 entgegen.