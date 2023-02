Richrather Karneval Endlich wieder unter einem Narren-Hut

Einmal mehr rissen die flotten Tanzeinlagen des Prinzenpaares und seiner Turmgarde das Publikum von den Stühlen. Den „staatsen Käls“ auf der Bühne in ihrer ansehnlichen Gardeuniformen wollte so mancher männliche Gast im Publikum nicht nachstehen. Überhaupt waren es für die Menschen im Saal recht bewegte fünf Stunden, in denen man nicht nur vom Kinderprinzenpaar samt Adjutantin aufgefordert wurde, sich immer wieder zu erheben, um mitzutanzen und mitzuklatschen, sondern auch von fast allen anderen Hobby-Künstlern. Den drei Comedien Dissharmonists Sven Rücker, Stephan Patten und Christian Stupplich beispielsweise, die in rotem Schottenkaro ihren Ortsteil besangen. Sie treten übrigens jedes Jahr in unterschiedlicher Besetzung und Anzahl auf.