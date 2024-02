Brauchtum in Langenfeld Endlich wieder Kinderkarneval in Berghausen

Langenfeld · Zum ersten Mal fand am Freitag der Kinderkarneval im Festzelt in Berghausen statt. Unter anderem traten das rheinische Jugendtanzcorps Rheinsternchen und das Kinderprinzenpaar Johanna I. und Alex II. auf. Die Veranstaltung könnte sich auch in den nächsten Jahren etablieren.

04.02.2024 , 06:50 Uhr

Von Cowboys über Piraten bis hin zu Zauberschülern: Beim Kinderkarneval in Berches haben die Kleinen ordentlich gefeiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)