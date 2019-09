Langenfeld : Elternverein Rückenwind hilft seit fünf Jahren

Langenfeld Die Elterninitiative ermöglicht jungen Menschen mit Behinderung ein selbständiges Leben.

Auch Menschen mit einer psychischen Behinderung brauchen Freiheit, Abnabelung von den Eltern, ein eigenes Domizil, den Umgang mit anderen jungen Menschen, das Gefühl, selbstständig etwas zu leisten. Gäbe es den Elternverein Rückenwind nicht, wäre das Leben für Hannah Radeke (26), Marie Szepat (24) und Hendrik Wolter (25) ein anderes – zum Beispiel eins in einer Einrichtung, wo sie gemeinsam mit erheblich älteren Menschen untergebracht wären. Oder mit Menschen, die unterschiedlich ausgeprägte Problemen haben, Menschen, die sich selbst verletzen oder deren Behinderung, so Silvia Szepat, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Rückenwind, erschreckende Ausmaße hat.

„Ich habe mir viele Heime angesehen. Da hätte ich meine Tochter nie lassen können“, sagt sie. Die andere Variante wäre ein dauerhaft überbehütetes Leben in der Familie. Dank der Initiative des Elternvereins gibt es seit 2014 die ambulant betreute Wohngruppe an der Berghausener Straße. Die 14 Bewohner haben alle ungefähr ein Alter.

Info Verein sorgt für ein wohnliches Umfeld Der Verein Rückenwind wurde vor fünf Jahren von Stefan Pütz gegründet. Er hat heute 30 Mitglieder. Der Jahresbeitrag kostet 36 Euro. Der Verein verwaltet die Gelder, mit denen die Häuser ausgestattet, Ausflüge gemacht und Wünsche der Bewohner erfüllt werden. Die Koordinations- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im Kreis vermittelt Bewohner. Letztlich entscheidet die Wohngruppe, wer passt und wer nicht.

Marie, eine fröhliche, freundliche junge Frau lebt jetzt seit fünf Jahren im eigenen Appartement in einem der drei umgebauten Einfamilienhäuser. Der Langenfelder Bauunternehmer Guido Boes hat sie gekauft, renoviert und im September 2014 an den Verein zur Miete übergeben. Es gibt dort 16 Appartements. Jeder Bewohner hat sein eigenes Wohn- und Schlafzimmer und sein eigenes Bad. Die jungen Leute treffen sich in der Gemeinschaftsküche, im Gruppenraum oder im Garten hinterm Haus. Der Verein, der das möglich machte, wird jetzt fünf Jahre alt. „Ohne vielfältige Unterstützung und Spenden hätten wir das nicht geschafft“, sagt Szepat, stellvertretende Vorsitzende von Rückenwind.

Rund um die Uhr sind Betreuer vor Ort. Auch nachts. Das übernimmt die Hephata. Das Leben der Bewohner ist strukturiert, viele arbeiten. Hannah und Hendrik sind Teamsprecher. Er arbeitet im Landschaftsgartenbau, sie in der Küche der Behinderten Werkstätten an der Lise-Meitner-Straße. Anfangs, sagt Hannah, war es schwierig, sich daran zu gewöhnen, ohne Eltern zu sein. Heute will sie auf keinen Fall mehr zurück. „Hier das ist jetzt meine große Familie“, sagt sie. „Wir sitzen zusammen, gehen spazieren und machen Ausflüge.“ Sie liebt Inlinefahren und Spaziergänge. Hendrik liebt Stadtbummel und das Fitnessstudio.

Wie bei anderen jungen Leuten auch, kommen die Eltern nur noch am Wochenende mit Anmeldung zu Besuch. Denn auch sie müssen lernen, loszulassen, sagt Szepat. Bei ihrer eigenen Tochter Marie hat dieser Prozess zwei Jahre in Anspruch genommen. „Das ist das Problem vieler Eltern, sie können ihre Kinder nicht gehen lassen“, sagt sie. Das ist auch der Grund, warum immer wieder Appartements in der ambulant betreuten Wohngruppe frei sind. Obwohl diese Wohnform für Menschen mit psychischer Behinderung nahezu perfekt erscheint. „Ich kann nur allen Eltern raten, unseren Weg so früh wie möglich zu gehen. Marie ist hier so selbstständig geworden. Ich hätte nie gedacht, dass sie so viel kann“, sagt Szepat.

Der Tagesablauf für Hendrik und Hannah ist geregelt: 6 Uhr aufstehen, Frühstück machen, essen, Zähne putzen und ab zur Arbeit bis 16 Uhr. Danach Zimmer aufräumen, „denn schließlich soll es hier schön aussehen“, sagt Hendrik. Wenn der Küchendienst die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat oder Wurst und Käse nicht abgedeckt im Kühlschrank stehen, dann gibt es in der Meckerecke was zu hören. Ja, sagen Beide, es gibt auch schon einmal Zoff. Wie überall. Aber dann ist es auch wieder gut, und alle wissen: Sie können sich auf einander verlassen.