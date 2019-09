Langenfeld : Elektromobilität: Städte beraten Städte

Langenfeld Die Energie-Agentur NRW informierte zu Ausbau und Förderung in Langenfeld.

(og) Die Energie-Agentur NRW hat ihre Fachtagung Elektromobilität für Kommunen in Langenfeld abgehalten. Bürgermeister Frank Schneider hat die Veranstaltung eröffnet. „Wir haben uns in Langenfeld dazu entschieden, die Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Dabei ist Elektromobilität mit Sicherheit nicht die einzige Lösung, aber ein sehr wichtiger Teil unserer zukünftigen Mobilität“. Schneider verwies auf eine Reihe von Projekten in Langenfeld – angefangen vom 1000 E-Auto-Programm über das freie Parken für E-Autos, die E-Auto-Plakette, den Ausbau der Ladeinfrastruktur bis hin zur Elektrifizierung des eigenen Fuhrparks.

Daniel Bellstädt von der Energie-Agentur NRW freute sich, wieder in Langenfeld zu sein. Schon im vergangenen Jahr hat die Stadt gemeinsamen mit der Energie-Agentur den ersten regionalen Elektromobilitätsgipfel für den Kreis Mettmann und das Bergische Städtedreieck in Langenfeld organisiert. Nach einer Reihe von Vorträgen rund um die Elekromobilität gab es abschließend noch drei Workshops, in denen auf die Themen des Tages eingegangen wurde. Besonders gut angekommen sind Informationen zum Infrastrukturausbau und der Fördermittel. Am Ende waren Veranstalter, Gastgeber und Teilnehmer zufrieden. „Langenfeld wird sich auch in Zukunft aktiv in der Verkehrswende engagieren“, kündigte Schneider an.