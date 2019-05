Langenfeld : Eiscafé Simonetti ist in neuen Händen

Langenfeld Mahmet und Derya Duran haben den alteingessenen Familienbetrieb Simonetti am Rathaus übernommen.

Jahrzehntelang waren die Simonettis in Langenfeld eine Institution in Sachen Eis. Die Simonettis sind Teil einer italienischen Eismacherfamile, die an mehreren Standorten in Deutschland Eiscafés betreiben, zum Teil in zweiter oder dritter Generation. Der Wechsel fand zum 1. April statt: Simonettis gingen, Durans kamen: Mahmet Duran, von Stammkunden Mario genannt, hat mit seiner Frau Derya acht Jahre lang das Eiscafé Cadoro in der Stadtgalerie betrieben. „Wir wollten uns verkleinern und dafür mehr Qualität anbieten. Frau Simonetti hat aus persönlichen Gründen aufgehört. Sie kommt jetzt regelmäßig zum Kaffeetrinken vorbei“, erzählt Mahmet Duran.