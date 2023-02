Was eine Job-Bewerbung heutzutage ausmacht Die klassische Bewerbungsmappe ist passé

Ob Ärzte, Pflegepersonal, Handwerker oder Verwaltungs-Fachkräfte: Rund 200 neue Mitarbeiter stellt die Langenfelder LVR-Klinik jedes Jahr ein. Die multiprofessionelle psychiatrische Klinik, in der insgesamt etwa 1350 Menschen arbeiten, ist permanent auf der Suche nach neuen Angestellten. Auf manche Ausschreibungen bewirbt sich niemand oder fast niemand, auf andere kommen bis zu 20 Bewerbungen. Rund 1400 Bewerbungen sind in den letzten zwölf Monaten eingegangen. Viele von diesen landen auf dem Schreibtisch von Elke Zimmermann-Führer. Die Sozialwissenschaftlerin arbeitet seit 30 Jahren in der Personalverwaltung der Klinik. Sie und ihr Team führen pro Woche mehrere Vorstellungsgespräche.