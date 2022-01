Wellness in Langenfeld : Eine neue Oase gegen Stress und Angst

Lievbalance Neueröffnung in Langenfeld: Frank Liever. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gesundheitstrainer Frank Liever will mit Massage, Reiki, Qigong und Tai-Chi in ein gesünderes und glückliches Leben führen. Selbst Hunde sind im „Lievbalance“ an der Industriestraße willkommen.