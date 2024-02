Interview Gardi Hutter „Uns droht nicht mehr ,Kopf ab‘"

Gardi Hutter Eine tragikomische Figur, eine Antiheldin, die die Katastrophen auf die Spitze treibt und sie so ins Komische kippt. Der Ursprung aller komischen Figuren liegt in den archaischen Volksfesten, wo die Toten und die Dämonen immer mitgefeiert haben. Reste davon sind in Karneval, Halloween, Silvester oder der Fiesta de los muertos in Mexiko zu finden. Im Laufe der Zeit haben sich die Volksmasken zu Theaterfiguren entwickelt. Ihre Themen sind der Tod, das Scheitern, das Lächerliche. Darum dürfen sie alles, vorausgesetzt, sie finden die komische Wendung. Sonst wird’s peinlich und das Publikum schweigt. Aber uns droht nicht mehr „Kopf ab“ wie dem Hofnarren, wenn er nicht lustig war – uns drohen nur noch schlechte Kritiken.