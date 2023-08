Kunstverein Langenfeld Hunde im Kunstverein willkommen

(og) „Hunde willkommen“ heißt es am Samstag, 26. August, ab 11 Uhr im Kunstverein Langenfeld Hauptstraße 135. Der Künstler und ausgewiesene Hundeliebhaber Manuel Wagner lässt sich in seiner Kunst von seinem Hund inspirieren, wie er selbst erklärt. Wer allerdings das Sujets „Hund“ in seiner Kunst erwartet, sucht dies vergebens. Allenfalls können hier oder dort Anklänge an entsprechende Motive gefunden werden. Sein Thema ist die Tiefsee, die Klimaveränderung, der Artenschutz. Eine Hommage an die Vierbeiner bietet Manuel Wagner denn aber doch: Einige Werke sind in der Ausstellung auf „Hundeaugenhöhe“ präsentiert, Gemälde wie auch Skulpturen. Der Kunstverei lädt ein, diese und weitere Fragen zu diskutieren und einen Vormittag mit Hund und Begleiter zu erleben.