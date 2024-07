Langenfelder Markt Eine Fisch-Sommeliere auf dem Wochenmarkt

„Ich fasse gerne Fisch an. Und ich rieche gerne Fisch!“ Wer kann das schon von sich sagen? Zum Beispiel Andrea Niesel, die Chefin von Fisch Meisfeld, die seit 2020 zweimal in der Woche mit ihrem Stand auf dem Langenfelder Markt steht. Andrea Niesel ist ab sofort nicht nur Fischfachverkäuferin. Sie ist „Fisch-Sommeliere“, eine Auszeichnung der IHK, der eine aufwendige und nicht immer ganz einfache Prüfung vorangeht. „Mit 53 fällt das Lernen manchmal nicht mehr so leicht“, gesteht Niesel. Doch sie hat es geschafft und trägt die Auszeichnung stolz an exponierter Stelle ihrer Berufskleidung.