Langenfeld Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus einer Schule

Am Mittwoch, 1. Februar, wurde in ein Mehrfamilienhaus an der Rheindorfer Straße eingebrochen. Unbekannte drangen in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr in die Wohnung ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Elektroartikel gestohlen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte nicht näher verifiziert werden.