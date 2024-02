Langenfeld Aus Firmenfahrzeugen Werkzeuge entwendet

Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter an vier Firmenfahrzeuge frische Aufbruchspuren fest und alarmierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen ist laut Polizei noch nicht klar, wie der oder die unbekannten Täter auf das umzäunte Firmengelände eindrangen. Diese öffneten gewaltsam vier Firmenfahrzeuge und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Dabei fielen ihnen Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in die Hände. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 2886310, entgegen.