Einbruch Langenfeld Einbrecher stehlen Süßes und Zigaretten

(og) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag Süßigkeiten und Zigaretten aus einem Kiosk an der Ohligser Straße Wiescheid gestohlen. Gegen 5.05 Uhr, so berichtet die Polizei, ist der Eigentümer des Kiosks aus seinem Schlaf gerissen worden. Das Überwachungssystem hat ihn auf den Einbruch in seinen Kiosk aufmerksam gemachte. Dann konnte er beobachten, wie sich drei vermummte Personen gewaltsam Zugang in seinen Kiosk verschafft hatten und dort gerade Süßigkeiten und Zigaretten entwendeten. Anschließend liefen die Täter in einen vor dem Kiosk abgestellten VW Golf, in dem zwei weitere Mittäter warteten. Das Quintett fuhr unerkannt davon. Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung weder das Auto noch verdächtige Personen antreffen. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, entgegen.