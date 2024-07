Langenfeld Einbrecher hatten offenbar Kaffeedurst

(og) Bei einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung an der Wilhelmstraße haben unbekannte Täter eine Kaffeemaschine und eine Tassche gestohlen. Laut Polizeibericht sind die Täter am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 7.30 Uhr und 16.20 Uhr in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt durch die Eingangstür. Nachdem sie dort fündig geworden waren, versuchten sie zudem, in eine weitere Wohnung in dem Haus einzudringen. Offenbar erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen.