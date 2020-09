Langenfeld-Reusrath : Einbrecher scheitern nachts in VR-Bank an Geldautomat

Langenfeld Am frühen Montagmorgen gegen 2.45 Uhr haben in Reusrath zwei bislang unbekannte Täter versucht, in der VR-Bank an der Trompeter Straße 12 einen Geldautomaten aufzubrechen. Die beiden von einer Überwachungskamera gefilmten Männer ließen jedoch laut Polizei von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte das Duo zunächst den abgeschlossenen gläsernen Vorraum der Bank aufgebrochen. Dort versuchten die beiden Männer dann gewaltsam, das Bedienelement eines freistehenden Geldautomaten aufzuhebeln. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Täter laut Polizeibericht plötzlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit ihrem Tatwerkzeug, aber ohne Beute, aus dem Vorraum der Bank. Ob sie in einem Auto wegfuhren, ist noch nicht bekannt. Den an der Tür und dem Automat entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Erst mehrere Stunden später stellte ein eintreffender Bankmitarbeiter den Schaden fest und zeigte ihn bei der Polizei an. Nach Auswertung der Filmaufnahme werden die Täter so beschrieben: Beide sind 1,70 bis 1,90 Meter groß, haben eine sportlich-kräftige Statur und trugen eine Art Ganzkörperanzug mit einem silbergrauen Streifen über der Brust.

Die Polizei erhofft sich nach Angaben eines Sprechers Hinweise von Zeugen, die um den genannten Zeitpunkt herum verdächtige Beobachtungen im Bereich der VR-Bank an der Trompeter Straße 12 gemacht haben. Oder die vielleicht etwas Auffälliges gehört haben? „Möglicherweise hat jemand ein bereitstehendes Fluchtauto vor dem Geldinstitut beobachtet und kann hierzu sachdienliche Angaben machen“, meinte ein Polizeisprecher.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

(mei)