Polizei warnt vor Einbrechern : Unbekannte suchen Kiosk heim

Langenfeld Auf Bargeld und Tabak haben es in Langenfeld noch unbekannte Langfinger bei einem Einbruch in einen Kiosk abgesehen. Die Polizei sucht Täter und Zeugen.

() Am Dienstagabend steigen Langfinger in einen Kiosk an der Ludwig-Wolker-Straße in Langenfeld-Richrath ein. Das teilt die Polizei mit. Die Einbrecher brechen gegen 23.55 Uhr eine Kiosktür auf. Sie durchsuchen die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erbeuten sie Bargeld und entwenden noch diverse Tabakwaren. Der Wert des Schadens steht noch nicht fest. Die Einbrecher verlassen den Kiosk durch die zuvor aufgebrochene Tür und verschwinden im Dunkel der Nacht. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.