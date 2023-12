Langenfeld Einbrecher klauen direkt den ganzen Tresor

Elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro fielen unbekannten Tätern als Beutegut in die Hände, die in der Nacht zu Freitag, 8. Dezember, in ein mehrgeschossiges Haus an der Ganspohler Straße in Langenfeld eingebrochen sind. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und Freitagmorgen, 6.50 Uhr. In dem Wohn- und Geschäftshaus öffneten die Einbrecher gewaltsam die Zugangstür zu einer Kanzlei, die sie dann erfolgreich nach Wertgegenständen durchsuchten.