Polizei fahndet : Einbrecher knacken Spinde in Turnhalle

Langenfeld Die Täter kamen in der Nacht zu Donnerstag.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Turnhalle am Fahlerweg in Immigrath eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 5 Uhr am Donnerstag auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Drinnen brachen sie diverse Spinde auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Musiklautsprecher im Wert von insgesamt rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 02173 288-6310.