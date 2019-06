Polizeibericht : Langenfeld: Einbrecher klingelt bei Nachbarn

Langenfeld Der Unbekannte erbeutet Bargeld.

Einfach mal bei den Nachbarn klingeln – so hat sich ein Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße in Immigrath verschafft. Möglicher Tatzeitraum laut Polizei: Am Dienstag zwischen 5.30 und 15.30 Uhr. Nachdem die Nachbarn ihm per Taste geöffnet hatten, trat er die Tür zu einer anderen Wohnung ein und entwendete eine nicht geringe Summe Bargeld. Hinweise an die Polizei, Telefon 02173 288-6310.