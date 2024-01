Langenfeld Einbrecher erbeuteten Tresor aus Büro an Hauptstraße

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter, die am Freitag, 26. Januar, in eine im Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße eindrangen. Irgendwann zwischen 6 und 20.25 Uhr hebelten sie die Balkontür auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Nach der Durchsuchung aller Wohnräume verließen sie auf gleichem Wege die Wohnung. Bisher konnten keine Angaben zur Beute gemacht werden.