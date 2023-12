Einbruch Langenfeld Einbrecher erbeuten Schmuck

(og) Schmuck haben Einbrecher am Dienstag, 12. Dezember, in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße in Langenfeld erbeutet. Unbekannte haben sich laut Polizeibericht zwischen 13.20 und 22.45 Uhr über die Balkontür Zugang zur einer Erdgeschosswohnung verschafft. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und nahmen den Schmuck mit. Für den Zeitraum von Montag, 11. Dezember, bis Dienstag, 12. Dezember, meldet die Polizei einen Einbruch in ein Vereinsheim an der Brunnenstraße in Langenfeld. Dort sind Unbekannte zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmittag, 12 Uhr, augenscheinlich durch die Eingangstür in die Räume gelangt und haben diese durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.