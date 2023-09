Langenfeld Polizei sucht Zeugen Geldautomat aufgebrochen: 40.000 Euro Schaden

Als am nächsten Morgen ein Mitarbeiter den aufgebrochenen Geldautomaten bemerkte, alarmierte er die Polizei. Die Täter hatten den Geldautomaten augenscheinlich mit Werkzeugen aufgehebelt und waren so an die Geldkassette gelangt, so die Polizei. Der Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen am Marktkarree gemacht haben. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02173 288-6310.