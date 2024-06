Neumann&Büren Langenfeld Einbrecher durchsuchen Weberei-Gelände

(og) Ein Hausfriedensbruch und der damit verbundene Einbruchsversuch einer Tätergruppe führten in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände der ehemaligen Weberei Neumann & Büren dazu, dass mehrere Verdächtige von Polizeikräften in Gewahrsam genommen wurden. Das teilt die Stadt Langenfeld mit. Der auf dem von der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld (SEG) erworbenen Gelände eingesetzte Sicherheitsdienst hatte über die vor Ort installierten Überwachungskameras mehrere Personen wahrgenommen, die sich unbefugt Zugang zu dem Gelände verschafft hatten. Die Einsatzkräfte der Kreispolizei Mettmann konnten drei Personen in Gewahrsam nehmen. Sie wurden auf die Langenfelder Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Es soll sich um Rumännen handeln. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. „Die umgehende Realisierung dieses Hausfriedensbruchs und des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, die beide seitens der Stadtentwicklungsgesellschaft zur Anzeige gebracht wurden, sendet ein deutliches Signal an alle Langfinger, dass hier jede Form des Einbruchs zwecklos ist“, sagt SEG-Geschäftsführer Thomas Küppers. Die Ermittlungen laufen, heißt es bei der Kreispolizei. „Wir gehen von Hausfriedensbruch aus“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber. Die Polizei will vor allem die Frage klären, warum die Männer sich auf dem Gelände aufgehalten haben und mit welchem Ziel.