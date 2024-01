Podcasts aus Langenfeld Ein Podcast für mehr Frauenpower

„Okay, das soll es jetzt also gewesen sein?" Das ist eine Frage, die Julia Peters häufig als Coach und Trainerin hört. Die Langenfelderin arbeitet seit 2012 als Coach und Trainerin mit den Schwerpunkten Purpose und Female Leadership und unterstützt in erster Linie Frauen, die sich beruflich entwickeln möchten. Zuvor arbeitete die zweifache Mutter zwanzig Jahre in Großunternehmen in verantwortlichen Positionen im Marketing- und Personalbereich. Zu ihren Kundinnen und Kunden zählen vor allem Angestellte, insbesondere Führungskräfte aus der Verwaltung und Großunternehmen sowie zahlreiche Privatkunden. „Ich habe angefangen, Mitarbeitercoachings und Teamentwicklungen zu begleiten. Jetzt arbeite ich vor allem gerne mit Führungskräften. Wenn sich eine Führungskraft entwickelt, dann kann sich das beispielsweise auch auf die 400 Menschen darunter, für die diese Kraft verantwortlich ist, positiv auswirken. Eine noch so kleine Veränderung kann Größeres bewirken“, sagt Julia Peters.