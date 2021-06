Umweltschutz : Ins Meer soll weniger Plastik gelangen

Langenfeld Umweltberaterin und Meeresschutzverein informieren über Kunststoffprodukte, die bald verboten sind. Verbraucherzentrale plant Aktionen, um ökologisch sinnvolle Alternativen aufzuzeigen.

(elm) Zu einem Online Vortrag am Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr, der das Thema Einwegkunststoff-Verbotsverordnung behandelt, laden Umweltberatung, Verbraucherzentrale Langenfeld und der Verein ElasmOcean ein. Am 3. Juli tritt in Deutschland die neue Verordnung in Kraft. Sie soll dabei helfen, dass zukünftig weniger Kunststoffabfälle falsch entsorgt werden oder als wilder Müll in der Umwelt landen. Anlass der Verordnung ist die Tatsache, dass an europäischen Stränden immer mehr Plastikteile zu finden sind.