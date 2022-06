Langenfeld Polizei : Mann spricht Mädchen in verdächtiger Weise an

Mann spricht Mädchen in verdächtiger Weise an

Langenfeld Auf dem Nachhauseweg vom Schwimmen spricht ein etwa 30-Jähriger eine Zwölfjährige an, lädt sie zu sich nach Hause ein. Als er sie nach einer Zurückweisung weiter verfolgt, klingelt sie bei Anwohnern, die gewähren ihr sicheres Geleit.

(elm) Am Samstag soll ein bislang noch unbekannter Mann in Langenfeld in verdächtiger Art und Weise ein Kind angesprochen haben. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Gegen 16.40 Uhr hatte ein zwölf Jahre altes Mädchen gemeinsam mit einer Freundin das Langenfelder Freibad verlassen und dann allein die Straße „Am Alten Broich“ entlang gegangen. Plötzlich soll sich ihr dann ein Mann auf einem Fahrrad genähert und sie angesprochen und zu sich nach Hause eingeladen haben.

Immer wieder kommt es vor, dass der Polizei gemeldet wird, dass Kinder von Männern in verdächtiger Weise, oft auch aus Fahrzeugen, angesprochen worden sein. Die Polizei nimmt solche Meldungen ernst und geht ihnen auch nach. Zudem erhöht die Polizei in den Umfeldern der vermeintlichen „Tatorte“ auch ihre Präsenz, wie durch zivile Polizeibeamte. Die Polizei rät Eltern, mit ihren Kindern über das richtige Verhalten in solchen Fällen zu sprechen. Grundsätzlich sei es Erwachsenen ja nicht verboten, mit Kindern zu sprechen. Allerdings sollten Kinder niemals mit fremden Personen mitgehen oder mitfahren, oder persönliche Angaben, wie etwa Name, Alter oder Wohnort, preisgeben. Im Zweifel sollten Kinder lautstark auf die Situation aufmerksam machen und sich Hilfe suchen. Zudem sollte auch die Polizei über solche Vorfälle informiert werden.