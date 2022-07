Ein Jahr nach der Flut in Langenfeld : Mit jedem Schauer kommt die Angst

Langenfeld Die sichtbaren Spuren der Flut sind rund um den Viehbach in Langenfeld inzwischen fast beseitigt. Doch die Erschütterung darüber, dass so etwas passieren kann, hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Mit jedem Schauer kommt die Angst.