Stadtjubiläum Langenfeld Blinklichter erfinden Stadtgeschichte neu

Während die beiden Kuriere – in Langenfeld das Traditionspaar genannt – fiktiv sind, spielen Zoe Ey und Moritz Löhrer zwei historische Persönlichkeiten. „Luisa Jacobi ist eine Frau der High Society am Ende des 18. Jahrhunderts. Vermutlich war sie in echt gar nicht so affektiert und arrogant, aber die Diva zu spielen, macht einfach unglaublich viel Spaß“, berichtet die 18-Jährige lachend von den Proben. Moritz Löhrer verwandelt sich auf der Bühne in den berüchtigten Räuberhauptmann Mathias Weber, von allen nur „der Fetzer“ genannt. Erst durch das Stück haben die Blinklichter von dem verbürgten Raubüberfall vom 29. Oktober 1799 erfahren. In jener Nacht hat Fetzer mit gut drei Dutzend Männern die Postkutsche von Deutz nach Elberfeld überfallen, als sie an der Poststation in Langenfeld Rast machte.