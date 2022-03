Kinderbuch aus Langenfeld : Ein Buch macht Mut

Langenfeld Die Langenfelder Kinderbuchautorin Regina Schwarz gibt ein neues Buch heraus, der Auftakt zu einer kleinen Serie.

Die Langenfelder Autorin Regina Schwarz hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Titel: „Quaaks schwimmt los“, die Geschichte einer Ente, die nicht schwimmen kann. Nur mit der Hilfe von Freundin Rosina Maus und dem Hasen gelingt es ihr, diese „Sportart“ zu erlernen. Denn sie will natürlich unbedingt zum Picknick, zu dem Herr Biber per Flaschenpost eingeladen hat. Und Herr Biber wohnt auf einer Insel. Wie also hinkommen, wenn nicht schwimmend?