Langenfeld Polizei kann Unfallflüchtigen stellen

(elm) Das Langenfelder Verkehrskommissariat konnte jetzt den Mercedesfahrer stellen, der am Mittwoch auf der Theodor-Heuss-Straße nicht nur einen hohen Sachschaden verursacht, sondern auch Unfallflucht begangen hatte: Im Zuge ihrer Ermittlungen war schnell ein bereits polizeibekannter 20 Jahre alter Hildener in Verdacht geraten, auf dessen Fahrzeug die Beschreibung der Zeugen passte. Nachdem eine Polizeistreife an seiner Wohnadresse das Fahrzeug nicht hatte ausmachen können, entdeckten die Beamten den Mercedes wenig später an der Anschrift eines seiner Freunde in Langenfeld. An dem Mercedes Typ CLS 350 stellten die Polizisten entsprechende Unfallschäden fest.