Ein Jahr Schredderverbot für männliche Küken Langenfelder Eier ohne Tierquälerei

„Das wurde mal wieder so richtig hochgepuscht“, sagt der Langenfelder Eier-Bauer Josef Aschenbroich zum Thema „Küken-Schreddern“. Seit vorigem Jahr ist es den Züchtern untersagt, die männlichen Hühnchen, deren Aufzucht nicht profitabel ist, zu vergasen und in den Schredder zu schicken. Einige Hühnerproduzenten in Deutschland scheinen dieses Verbot zu umgehen, indem sie die Tierchen ins Nachbarland Holland oder Belgien transportieren, wo sie dann das üble Schicksal ereilt.