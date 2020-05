Langenfeld Eichenprozessionsspinner : Stadt warnt vor gefährlichen Raupen

Info

Wer Die behaarten Raupen des Schmetterlings (Eichenprozessionsspinner) krabbeln in regelrechten Marschkolonnen vornehmlich in die Eichen, um Blätter zu fressen und anschließend am Stamm oder bis in die Krone hinein Gespinstnester anzulegen, in denen sie sich dann gemeinsam verpuppen.

Was Der Marsch der Raupen erinnert dabei an eine Prozession – daher rührt der Name, der zugleich Vorkommen und Tätigkeit beschreibt.

