Sportlerehrung Langenfeld 2023 Schwimmerin Hannah Weiand steht auf Platz 1

„Möglich ist dies insbesondere durch die ehrenamtliche Arbeit in den Sportvereinen. Vielen Dank an alle Vorstände, an die Übungsleiter, aber auch an alle Eltern, die ihre Kinder zu Wettkämpfen begleiten", so Bürgermeister Frank Schneider. Karl-Heinz Bruser und Bernd Bender ehrten im Namen des Stadtsportverbandes Stefanie Wiegel (Lebenshilfe), Michael Wernitz (SGL Volleyball), Dr. Hartmut Wunderlich (BSG Langenfeld) und Wolfgang Domke (Reiterverein Langenfeld) mit dem Ehrenpreis für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Sport.